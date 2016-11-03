МИД Украины назвал провокацией инцидент с переговорами Порошенко с Атамбаевым

По мнению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в инциденте с якобы имевшими место телефонными переговорами президента страны Петра Порошенко и его киргизского коллеги Алмазбека Атамбаева скорее всего имела место провокация.

«Поговорил с киргизским коллегой. Договорились разобраться с этой провокацией», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Климкиным на странице в твиттере.

Ранее пресс-служба главы украинского государства сообщила о состоявшихся телефонных переговорах между Порошенко и Атамбаевым, в ходе которых обсуждались вопросы торгово-экономических отношений двух стран.

Киргизская сторона выразила недоумение по этому поводу, поскольку президент Атамбаев с украинским лидером не разговаривал. Заместитель руководителя аппарата президента Киргизии Сапар Исаков даже высказал предположение, что Порошенко стал жертвой розыгрыша пранкеров.

Позже, в четверг сообщение о якобы имевших место переговорах было удалено с сайта президента Украины.