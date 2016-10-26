МИД Украины направил в Москву ноту протеста в связи с визитом Путина в Крым

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины распространило информацию о том, что внешнеполитическое ведомство страны направило в Москву ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.

В украинском МИД заявили, что «неоднократно обращали внимание на недопустимость несогласованных с Киевом пребываний российских должностных лиц на суверенной территории Украины», - сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что российский лидер 26 октября прибыл в Ялту, где принял участие в региональном «Форуме действий» Общероссийского народного фронта.