МИД Украины направил в Москву ноту протеста в связи с визитом Путина в Крым
Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины распространило информацию о том, что внешнеполитическое ведомство страны направило в Москву ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
В украинском МИД заявили, что «неоднократно обращали внимание на недопустимость несогласованных с Киевом пребываний российских должностных лиц на суверенной территории Украины», - сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что российский лидер 26 октября прибыл в Ялту, где принял участие в региональном «Форуме действий» Общероссийского народного фронта.
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