МВД Украины мечтает «зачистить» Донбасс
Донбасс вернется под контроль Киева, заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.
По его словам, как только Киев вернет под свой контроль территории Донбасса, там будут проведены зачистки.
«В этом сомневаться не стоит», — сказал Шкиряк в эфире украинского телеканала.
На следующей неделе группа депутатов внесет в Верховную раду законопроект о прекращении режима «антитеррористической операции» в Донбассе, сообщает RT.
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