МИД Украины готов к введению визового режима с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о старте подготовки необходимых процедур по введению визового режима с Россией.

«Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает»,— заявил Климкин, отметив, что МИД все как нужно сделает, так как у Киева уже есть соответствующий опыт.

Ранее стало известно, что Верховная рада скоро может рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что в случае введения Украиной визового режима Россия примет зеркальные меры, сообщает агентство Nation news.