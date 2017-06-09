МИД Украины готов к введению визового режима с Россией
Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о старте подготовки необходимых процедур по введению визового режима с Россией.
«Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает»,— заявил Климкин, отметив, что МИД все как нужно сделает, так как у Киева уже есть соответствующий опыт.
Ранее стало известно, что Верховная рада скоро может рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что в случае введения Украиной визового режима Россия примет зеркальные меры, сообщает агентство Nation news.
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