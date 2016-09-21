На Украину прибудет 56-я колонна гуманитарной помощи

МЧС России направило в Ростов-на-Дону медикаменты, которые будут доставлены в Донбасс .

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в Ростов-на-Дону. На его борту более 17 тонн медикаментов, предназначенных для жителей Донбасса.

Медикаменты будут загружены в грузовые автомобили, которые войдут в состав колонны, которая формируется на базе Донского спасательного центра МЧС России.

Позже колонна доставит в Донбасс продукты питания, строительные материалы, школьные и канцелярские принадлежности и другое имущество.