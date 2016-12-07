Украину поставили на первое место в Европе по уровню коррупции

По мнению Европейского суда аудиторов (ЕСА), самым высоким показателем коррупции в Европе обладает Украина.

«Несмотря на то, что Украина прилагает усилия в области осуществления реформ, она по-прежнему рассматривается как самая коррумпированная страна Европы», - отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕСА.

Эксперты отметили, что олигархические кланы продолжают оказывать влияние на политик и экономику страны, а также ее СМИ.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко заявил, что главным коррупционером на Украине является ее президент Петр Порошенко.