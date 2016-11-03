Украину могут поделить по принципу «Дейтонских соглашений»

Киев смирился с формальным возвращением Донбасса в состав Украины, следует из высказываний министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Вместе с тем, он не исключил, что страну могут поделить как Боснию по принципу «Дейтонских соглашений». Причем, по словам Климкина, процесс этого разделения будет непростым и может занять годы.

Ранее эксперты уже высказывали мнение о том, что ситуация на юго-востоке Украины может быть решена по боснийскому сценарию лишь при формальном участии Киева.

Боснийский сценарий – соглашение, достигнутое при участии США, России, Германии, Великобритании и Франции, предусматривало фактический раздел Боснии и Герцоговины на три обособленных части – сербскую, хорватскую и боснийскую. Формально эти территории были объединены в единое государство, сообщает интернет-издание «Дни.ру».

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