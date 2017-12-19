Украинцы видят Юлию Тимошенко президентом страны

Лидер партии «Батьквщина» стала бы лидером президентской гонки на Украине, если бы выборы состоялись в декабре текущего месяца, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Конкуренцию Тимошенко составили бы действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. Так, за Юлию Тимошенко проголосовали бы 7,9 процента украинцев, принявших участие в опросе.

За Петра Порошенко готовы отдать свой голос 6,1 процента граждан страны, а Анатолия Гриценко готовы поддержать 4,9 процента респондентов.

Далее следуют лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и глава Радикальной партии Олег Ляшко.

За других кандидатов в целом могли бы проголосовать 2,7 процента респондентов, еще 4,5 процента граждан вычеркнули бы всех кандидатов, а 15,3 процента - решили не участвовать в голосовании. Остальные отказались отвечать на вопрос или же не определились с выбором.

Таким образом, если бы те, кто не определился, за кого голосовать, не пришли бы на выборы, в голосовании приняли бы участие около 38 процентов всех избирателей, сообщает «Интерфакс».