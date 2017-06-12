Украинцы устроили давку на границе с Польшей
Граждане Украины, желающие попасть на территорию Европейского союза, устроили давку на границе с Польшей. Об этом сообщил очевидец Вячеслав Мурашев.
«Позор на границе Шегини — Медыка! (украинское и польское села) Уверенно шагаем в Европу!» — написал Мурашев в комментарии к видео, которое он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.
11 июня между Украиной и Евросоюзом вступил в силу безвизовый режим. Граждане Украины смогут находиться на территории ЕС не более 90 дней в течение полугода без права на работу и учебу, сообщает Lenta.ru.
Следующая новость Алексей Навальный подвел протестное движение
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии