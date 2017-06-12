Украинцы устроили давку на границе с Польшей

Граждане Украины, желающие попасть на территорию Европейского союза, устроили давку на границе с Польшей. Об этом сообщил очевидец Вячеслав Мурашев.

«Позор на границе Шегини — Медыка! (украинское и польское села) Уверенно шагаем в Европу!» — написал Мурашев в комментарии к видео, которое он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

11 июня между Украиной и Евросоюзом вступил в силу безвизовый режим. Граждане Украины смогут находиться на территории ЕС не более 90 дней в течение полугода без права на работу и учебу, сообщает Lenta.ru.