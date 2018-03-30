Украинцы «растворяются» в Польше
Тысячи украинцев, отправляющихся на заработки в Польшу, бесследно исчезают после пересечения границы.
Так, с начала текущего года местные работодатели подали заявки на трудоустройство порядка 40 тысяч иностранцев. В подавляющем большинстве случаев, речь идет именно о гражданах Украины. Однако, в реальности работать в Польше начали менее 74 тысяч украинцев, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на польские и российские СМИ.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о том, что школьники часто выбирают для изучения польский язык, планируя после выпуска уехать в эту страну.
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