Украинцы «растворяются» в Польше

Тысячи украинцев, отправляющихся на заработки в Польшу, бесследно исчезают после пересечения границы.

Так, с начала текущего года местные работодатели подали заявки на трудоустройство порядка 40 тысяч иностранцев. В подавляющем большинстве случаев, речь идет именно о гражданах Украины. Однако, в реальности работать в Польше начали менее 74 тысяч украинцев, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на польские и российские СМИ.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о том, что школьники часто выбирают для изучения польский язык, планируя после выпуска уехать в эту страну.