Украинцы просят Порошенко не блокировать российские соцсети

На сайте президента Украины Петра Порошенко зарегистрированы десятки петиций, авторы которых призывают главу государства отказаться от запрета российских интернет-ресурсов.

По данным НСН, на сайт украинского лидера поступило около 40 петиций. Для того, чтобы они были рассмотрены президентом, каждый из документов в течение трех месяцев должны набрать 25 тысяч подписей.

Ранее сообщалось, что указ Порошенко о расширении антироссийских санкций, который предусматривает блокировку соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также Mail.ru и «Яндекс» уже вступил в силу. На реализацию данной меры Украине потребуется около одного миллиарда долларов.