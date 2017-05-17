Украинцы просят Порошенко не блокировать российские соцсети
На сайте президента Украины Петра Порошенко зарегистрированы десятки петиций, авторы которых призывают главу государства отказаться от запрета российских интернет-ресурсов.
По данным НСН, на сайт украинского лидера поступило около 40 петиций. Для того, чтобы они были рассмотрены президентом, каждый из документов в течение трех месяцев должны набрать 25 тысяч подписей.
Ранее сообщалось, что указ Порошенко о расширении антироссийских санкций, который предусматривает блокировку соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также Mail.ru и «Яндекс» уже вступил в силу. На реализацию данной меры Украине потребуется около одного миллиарда долларов.
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