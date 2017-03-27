Украинцы просят у Крыма электроэнергию
Жители Украины неоднократно обращались к властям Крыма с просьбами о поставках электроэнергии в южные регионы страны. Об этом заявил глава госкомитета республики по межнациональным отношениям Заур Смирнов.
Он уточнил, что просьбы поступают от украинцев, проживающих в Херсонской области. Регион также пострадал в результате энергетической блокады полуострова и в настоящее время располагает ограниченными ресурсами.
Ранее в Госдуме отметили, что Крым может начать поставки излишек электроэнергии Украине после того, как нарастит достаточный энергопотенциал, сообщает РИА «Новости».
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