Украинцы «поймали» Порошенко на планах побега за границу

Действующий президент Украины Петр Порошенко собирается скрыться в Испании и еще в январе отправил туда два рейса с деньгами и ценностями, объявил на своей странице в соцсети экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Он уточняет, что груз был оформлен как дипломатический, то есть не подлежащий досмотру, и доставлен в Испанию двумя самолетами на попечение посла Украины.

«Посол в Испании - друг Пети. Главная его дипломатическая миссия - присмотреть за домом Порошенко», - сообщил Олейник. По его словам, о готовящемся побеге президента Украины депутату рассказали источники в таможенной службе и СБУ, пишет сайт «Рамблер/новости» со ссылкой на страницу экс-депутата в Facebook.

«Рамблер/новости» напоминает, что ранее директор Института актуальной экономики Никита Исаев также высказывал аналогичные подозрения в адрес Порошенко в эфире телеканала «Звезда». Эксперт предположил, что украинский лидер может сбежать в Бразилию, Аргентину или страны Центральной Америки.

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