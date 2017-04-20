Украинцы потребовали импичмента Порошенко
В приемной Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) прошла акция протеста, участники которой выразили свое недовольство президентом страны Петром Порошенко.
Активисты принесли с собой плакаты: «Импичмент президента», «Порошенко хуже Януковича», и потребовали возбудить уголовные дела в отношении главы государства и его окружения, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
В частности, они требовали расследования скандала о наличии у Порошенко офшорных счетов и компаний, а также фиктивного закрытия фабрики президента в Липецке.
Участники акции передали свои требования в бюро и председателю украинского парламента Андрею Парубию.
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