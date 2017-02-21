Украинцы получили тюремные сроки в РФ за продажу соотечественницы в сексуальное рабство

Двое граждан Украины признаны виновными в попытке продать свою соотечественницу за 3 тыс. долларов для использования в сфере сексуальных услуг, за что суд в Москве приговорил обоих к лишению свободы на 3 года в колонии.

На сайте Генпрокуратуры РФ сообщается, что граждане Украины Мария Олейник и Андрей Бородач признаны виновными в купле или продаже человека, совершенными в целях его эксплуатации, а также с перемещением потерпевшего через госграницу РФ (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

Олейник осуждена на 2,5 года лишения свободы, Бородач - на 3 года колонии общего режима, передает ТАСС.

Олейник и Бородач узнали в одной из соцсетей, что их молодая соотечественница остро нуждается в деньгах и готова продать свою почку. Они обманули ее, пообещав помочь продать органа в РФ за крупные деньги. В октябре прошлого года злоумышленники продали девушку покупателю за 3 тыс. долларов, после чего были задержаны российской уголовной полицией.

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Теги:
Организации: МВД, Генпрокуратура
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