Украинцы хотят видеть во главе страны Тимошенко
Жители Украины предпочитают видеть на посту главы государства лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаний Z&B Global.
Отдать свой голос на президентских выборах за Тимошенко согласны 12,7% опрошенных. В пользу действующего главы государства высказались 11,3% респондентов. На третьем месте депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, за которого согласны проголосовать 8,5%.
Вообще не хотят принимать участие в президентских выборах 13,9% опрошенных.
Исследование проводилось на всей территории Украины, за исключением ДНР и ЛНР. В нем приняли участие 2076 человек, сообщается на сайте компании.
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