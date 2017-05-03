Украинцы едут в Крым на майские праздники

Граждане Украины решили провести майские праздники в Крыму, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по региону.

Как уточняется в материале, в период майских праздников пассажиропоток в Крым с территории Украины вырос в несколько раз. Отмечается, что пограничникам пришлось задействовать дополнительные резервы, чтобы на границе не образовывалась очередь.

Жителям Украины приходится добираться на отдых в Крым на такси, а пересекать границу пешком, так как с 2015 года украинские власти прервали сообщение с Крымом.

В свою очередь российские туристы, устремившиеся в Крым после возвращения полуострова в состав РФ, в этом сезоне вновь выбирают более комфортные и дешевые зарубежные курорты.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией, сообщает «Экономика сегодня».

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