Украинцу дали пять лет за сообщения в российской соцсети

Жителя Одесской области осудили за посты во «ВКонтакте» в поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

В частности, он призывал к признанию ДНР и ЛНР и изменению границ территории Украины. Кроме того, его признали виновным в нарушении порядка, установленного конституцией страны, сообщается на сайте местно прокуратуры.

В результате украинца приговорили к пяти годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.