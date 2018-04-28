Украинцу дали пять лет за сообщения в российской соцсети
Жителя Одесской области осудили за посты во «ВКонтакте» в поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
В частности, он призывал к признанию ДНР и ЛНР и изменению границ территории Украины. Кроме того, его признали виновным в нарушении порядка, установленного конституцией страны, сообщается на сайте местно прокуратуры.
В результате украинца приговорили к пяти годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.
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