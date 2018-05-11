Украинцев проинструктируют перед поездкой на ЧМ-2018

МИД Украины, Госпогранслужба и другие ведомства разработают список рекомендаций для футбольных болельщиков, которые собираются отправиться в Россию на матчи ЧМ-2018.

По словам официального представителя погранслужбы Олега Слободяна, они могут помочь украинцам в случаях возникновения нестандартных ситуаций. Он пояснил, что речь идет о возможных провокациях со стороны российских спецслужб, передает РИА «Новости». По его словам, они могут попытаться завербовать граждан Украины.

В то же время главной рекомендацией для соотечественников он назвал предложение отказаться от поездки в Россию вовсе и смотреть матчи дома.