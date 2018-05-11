Украинцев проинструктируют перед поездкой на ЧМ-2018
МИД Украины, Госпогранслужба и другие ведомства разработают список рекомендаций для футбольных болельщиков, которые собираются отправиться в Россию на матчи ЧМ-2018.
По словам официального представителя погранслужбы Олега Слободяна, они могут помочь украинцам в случаях возникновения нестандартных ситуаций. Он пояснил, что речь идет о возможных провокациях со стороны российских спецслужб, передает РИА «Новости». По его словам, они могут попытаться завербовать граждан Украины.
В то же время главной рекомендацией для соотечественников он назвал предложение отказаться от поездки в Россию вовсе и смотреть матчи дома.
Следующая новость В Петербурге арестовали руководителя Ростехнадзора
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии