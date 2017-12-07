Украинцам вновь покажут «Иронию судьбы»

Фильм режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» вновь будет демонстрироваться на украинском телевидении после двух лет запрета.

В 2015 году власти Украины законодательно запретили показ фильмов, в создании которых участвовали лица, включенные Киевом в «черный список». В их число попала и «Ирония судьбы».

Однако запрет в отношении картины будет отменен, поскольку она снята в 1975 году, а в законе речь идет о фильмах, созданных после 1991 года, передает Nation News.