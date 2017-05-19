Украинцам разрешили пользоваться российскими соцсетями в обход блокировки
Украинские интернет-пользователи могут и далее посещать российский социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», обходя блокировку.
Руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров заверил, что никакого наказания за подобные действия не последует. «Пожалуйста, пользуйтесь», - цитирует его «Экономика сегодня» со ссылкой на телеканал «1+1».
По сведениям агентства, представители партии «Оппозиционный блок» намерены подать жалобу в Конституционный суд Украины на указ президента Петра Порошенко, которым закрывается доступ к российским интернет-ресурсам.
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