Украинцам разрешили пользоваться российскими соцсетями в обход блокировки

Украинские интернет-пользователи могут и далее посещать российский социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», обходя блокировку.

Руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров заверил, что никакого наказания за подобные действия не последует. «Пожалуйста, пользуйтесь», - цитирует его «Экономика сегодня» со ссылкой на телеканал «1+1».

По сведениям агентства, представители партии «Оппозиционный блок» намерены подать жалобу в Конституционный суд Украины на указ президента Петра Порошенко, которым закрывается доступ к российским интернет-ресурсам.