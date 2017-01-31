Два украинца нанесли Ленобласти ущерб на миллион рублей

Два гражданина Украины своими действиями причинили Ленинградской области ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей.

Гости из соседней страны занимались вырубкой леса в Юксовском лесничестве, не имея на то соответствующего разрешения, сообщают «Народные новости». В течение нескольких месяцев незаконных действий объем вырубки составил 95 кубометров.

В настоящее время злоумышленники взяты под стражу.