Два украинца нанесли Ленобласти ущерб на миллион рублей
Два гражданина Украины своими действиями причинили Ленинградской области ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей.
Гости из соседней страны занимались вырубкой леса в Юксовском лесничестве, не имея на то соответствующего разрешения, сообщают «Народные новости». В течение нескольких месяцев незаконных действий объем вырубки составил 95 кубометров.
В настоящее время злоумышленники взяты под стражу.
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