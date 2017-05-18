Украинской авиакомпании запретили полеты в Евросоюз
Украинской авиакомпании УРГА запретили рейсы в страны Европейского союза.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Еврокомиссии, поводом для этого послужили не решенные проблемы, которые ранее были выявлены Европейским агентством по авиационной безопасности.
В общей сложности в список Еврокомиссии попали более 180 авиакомпаний из 23 стран. В частности, в него включены авиаперевозчики из Анголы, Афганистана, Зимбабве, Ирана и других государств.
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