Украинской авиакомпании запретили полеты в Евросоюз

Украинской авиакомпании УРГА запретили рейсы в страны Европейского союза.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Еврокомиссии, поводом для этого послужили не решенные проблемы, которые ранее были выявлены Европейским агентством по авиационной безопасности.

В общей сложности в список Еврокомиссии попали более 180 авиакомпаний из 23 стран. В частности, в него включены авиаперевозчики из Анголы, Афганистана, Зимбабве, Ирана и других государств.