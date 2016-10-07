Украинскому журналисту Сущенко предъявлено официальное обвинение в шпионаже
Адвокат задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что его подзащитному предъявлено официальное обвинение в шпионаже.
- Следователь ознакомил нас с постановлением о привлечении Романа Сущенко в качестве обвиняемого по делу, возбужденному по статье «шпионаж», - цитирует Фейгина «Интерфакс».
По словам правозащитника, обвиняемый отказался давать показания, так как пока не согласовал свою позицию в адвокатами из-за затруднений с доступом адвокатов в СИЗО «Лефортово».
Ранее, 3 октября ФСБ России сообщила, что в Москве «при проведении шпионской акции задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Роман Сущенко». ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ведется следствие.
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