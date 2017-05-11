Украинского националиста заставили съесть свой головной убор

В Киеве полицейские заставили члена националистической организации ОУН (запрещена в России) съесть свой головной убор – «мазепинку».

Инцидент произошел 9 мая. Его свидетелем стал экс-командир Гражданского корпуса «Азов» Станислав Краснов, который и сообщил об этом в соцсетях.

По его словам, правоохранители запихивали головной убор в рот националисту и заставляли жевать. Свои действия они сопровождали словами: «Жри, бандера», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «Утро.ru». Что именно послужило причиной происшествия, не уточняется.

Ранее украинские радикалы заявляли о намерении сорвать шествие участников акции «Никто не забыт! Ничто не забыто!» (аналог российского «бессмертного полка») в Киеве. Полиция, в свою очередь, пообещала не допустить провокаций.