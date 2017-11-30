Сын украинского депутата попался на разбое

В Киеве по подозрению в разбойном нападении задержан 14-летний сын депутата Верховной рады Украины Игоря Попова.

По данным полиции, подросток и его приятель, спрятав лица под балаклавами, напали на торговый павильон, угрожая посетителям и продавцам пистолетом. Вся их добыча составила две гривны, хотя в кассе было свыше двух тысяч.

Сын парламентария был вскоре задержан. Полицейские нашли у него балаклаву и стартовый пистолет. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Депутат подтвердил эту информацию в соцсетях, признав, что недоглядел за сыном, соощает телеканал «360» со ссылкой на Insider.