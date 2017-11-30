Сын украинского депутата попался на разбое
В Киеве по подозрению в разбойном нападении задержан 14-летний сын депутата Верховной рады Украины Игоря Попова.
По данным полиции, подросток и его приятель, спрятав лица под балаклавами, напали на торговый павильон, угрожая посетителям и продавцам пистолетом. Вся их добыча составила две гривны, хотя в кассе было свыше двух тысяч.
Сын парламентария был вскоре задержан. Полицейские нашли у него балаклаву и стартовый пистолет. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Депутат подтвердил эту информацию в соцсетях, признав, что недоглядел за сыном, соощает телеканал «360» со ссылкой на Insider.
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