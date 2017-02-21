Украинского депутата обвинили в госизмене из-за предложения по Крыму
В отношении депутата верховной рады Украины Андрея Артеменко возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена» (ч.1 ст. 111 УК Украины).
Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, опубликовав на своей странице в соцсети копию выписки из реестра досудебных расследований, передает ТАСС.
Ранее Артеменко рассказал, что направил властям США свой план по урегулированию ситуации на Украине и нормализации отношений между Киевом и Москвой. В частности, он высказал идею о передачи полуострова Крым в долгосрочную аренду России. По его мнению, арендная плата должна поступать в фонд восстановления Донбасса.
Следствие считает инициативу Артеменко следствием сговора депутата с российским властями.
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