Украинского депутата обвинили в госизмене из-за предложения по Крыму

В отношении депутата верховной рады Украины Андрея Артеменко возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена» (ч.1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, опубликовав на своей странице в соцсети копию выписки из реестра досудебных расследований, передает ТАСС.

Ранее Артеменко рассказал, что направил властям США свой план по урегулированию ситуации на Украине и нормализации отношений между Киевом и Москвой. В частности, он высказал идею о передачи полуострова Крым в долгосрочную аренду России. По его мнению, арендная плата должна поступать в фонд восстановления Донбасса.

Следствие считает инициативу Артеменко следствием сговора депутата с российским властями.