Дом украинского депутата под Харьковом обстреляли из гранатомета

Под Харьковом минувшей ночью был обстрелян дом депутата Верховной рады от партии "Народный фронт" Игоря Котвицкого.

Семья парламентария и сам депутат не пострадали. Местные СМИ сообщили, что злоумышленники обстреляли подсобные помещения у дома в элитном поселке. По предварительным данным, легкие ранения получили охранники дома, сообщает ТАСС.

– Мы расцениваем это преступление, как покушение на жизнь и здоровье депутата Верховной рады, а также как давление и попытки запугать не только лично Котвицкого, но и всех членов нашей команды, – говорится в заявлении партии "Народный фронт". Политики потребовали от правоохранительных органов скорейшего расследования преступления. Кроме того, в партии считают, что государство должно предоставить Котвицкому охрану.