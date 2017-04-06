Украинское судно задержано у берегов Крыма

Украинское рыболовецкое судно «Рыбак Херсона» задержано у берегов Крыма за нарушение госграницы, сообщили в пресс-службе крымского регионального погрануправления ФСБ РФ.

Как уточняется в материале, инцидент произошел 4 апреля, однако о нем стало известно только сегодня.

Судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию России почти на 400 метров.

Капитан украинского сейнера привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 60 тысяч рублей, сообщает ТАСС.