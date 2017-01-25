Украинское командование перебросило на южную границу ДНР 800 боевиков «Донбасса»

Для проведения политических акций и провокаций вблизи контрольно-пропускных пунктов у линии соприкосновения украинское командование перебросил к южной границе ДНР около 800 боевиков батальона «Донбасс». Об этом рассказал журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Наша разведка продолжает свою деятельность и вскрыла факт прибытия в район Мариуполя 800 националистов батальона «Донбасс» с целью реализации политических акций и провокаций в районах пунктов пропуска, а также проведения зачисток в населенных пунктах, прилегающих к линии разграничения, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Разведка ДНР за период конфликта неоднократно фиксировала прибытие к линии фронта сотен боевиков «нацбатов» и представителей спецслужб Украины для проведения массовых зачисток среди мирного населения. В разное время такие акции проводились в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Правдовка, Артемовск, Гранитное и других.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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