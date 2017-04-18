Украинский суд запретил использование бренда «Сбербанк»
Сбербанку России запрещено пользоваться на территории Украины торговой маркой «Сбербанк». Соответствующее решение вынесено Хозяйственным судом Киева.
Кроме того, Сбербанк лишен доменного имени sberbank.ua, сообщается на сайте украинского Ощадбанка.
«Мы отстояли законные интересы, а с ними и интересы миллионов украинцев, чтобы они не были введены в заблуждение. Ведь торговая марка «СБЕРБАНК» принадлежит исключительно Государственному сберегательному банку Украины», - говорится в сообщении.
В пресс-службе Сбербанка заявили, что решение суда еще не вступило в законную силу и у кредитной организации есть время на подачу апелляционной жалобы.
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