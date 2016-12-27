Украинский замминистра назвал бредом инициативу «уморить голодом Донбасс»

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука (ранее глава Луганской областной военно-гражданской администрации) назвал бредом инициативу ветеранов так называемой Антитеррористической операции в Донбассе организовать продовольственную блокаду ДНР и ЛНР.

«У меня не вызывают доверия инициаторы этой акции: ни Валентин Лихолит, ни Константин Гришин. Намерение «уморить голодом» (как сказал Валентин Лихолит) при наличии более 400 км неконтролируемой границы — откровенный бред», - цитирует Life.ru запись, сделанную Тукой в фейсбуке.

Ранее заместитель министра официально заявил, что попытка отказаться от угля, добываемого в народных республиках («на неконтролируемой территории») будет означать «остаться без отопления, транспорта, магазинов, Интернета и всего того, что потребляет электроэнергию».

- Это предложение вернуться в средневековье, — отметил Тука.

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