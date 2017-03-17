Украинский МИД вызвал посла Сербии после поездки сербских депутатов в Крым

Поездка парламентариев Сербии в Крым без согласования с властями Украины вызвала резкую реакцию в украинском дипломатическом ведомстве - посол Сербии в Киеве был вызван в МИД для объяснений по этому вопросу.

- Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает поездку группы сербских парламентариев в оккупированный Крым, - цитирует «Интерфакс» выступление официального представитель МИД Украины Марьяны Бецы на брифинге в Киеве.

По словам Бецы, сербские народные избранники нарушили украинское законодательство и международное право, тем более что в ходе поездки на полуостров открыто призывали к признанию вхождения Крыма в состав России, что противоречит официальной позиции Белграда, который поддерживает территориальную целостность Украины.

- МИД сегодня вызвал посла Сербии для дачи объяснений по этому вопросу, - сообщила Беца.

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