Украинский военный рассказал о подготовке теракта против Захарченко

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о готовящемся против главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарчено теракте.

Такая информация появилась на сайте министерства безопасности ЛНР.

Задержанный майор спецназа ВСУ Сергей Иванчук рассказал на допросе: «Мне предлагали задачи по ДНР. Нам ставили задачу по «Специалисту», сотрудник СБУ, лысоватый такой, я его не знаю, спрашивал, можем ли мы выполнить задачи по ДНР – это подрыв машины главы ДНР по маршруту следования на пункт пропуска «Успенка».

Иванчук заявил, что в его обязанности входило втереться в доверие к командиру батальона ДНР «Сомали» Михаилу Толстых. В начале февраля он погиб в результате теракта.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы разрабатывали покушение на лидера донецкого ополчения Игоря Безлера. Также объявлено имя убийцы командира батальона «Спарта» Арсена Павлова с позывным Моторола.