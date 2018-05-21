Украинский военный пришел на «разборку» с гранатой
Поссорившись с односельчанами, сержант ВСУ решил взрывом поставить точку в конфликте.
Инцидент произошел в Ивано-Франковской области. Военнослужащий что-то не поделил с двумя посетителями кафе в одном из населенных пунктов. В качестве последнего аргумента он использовал гранату Ф-1, которую швырнул ко входу в заведение.
В результате взрыв получили ранения девять человек. Сержант задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в покушении на умышленное убийство, передает «Ридус».
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