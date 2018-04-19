Украинский военный лишился должности из-за супруги-россиянки

Начальник штаба и первый заместитель командующего ВМС Украины Роман Гладкий отстранен от должности из-за наличия у его жены гражданства РФ и допущенных финансовых нарушений.

Согласно сведениям украинских СМИ, жена Гладкого вместе с детьми в течение двух лет проживала в Крыму после вхождения полуострова в состав России. Кроме того, одна из дочерей офицера, будучи спортсменкой, выступала за клуб ЦСКА на соревнованиях по плаванию, сообщает Nation News.

Решение об отстранении Гладкого от должности принято главой Минобороны Украины Семеном Полтораком.