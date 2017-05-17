Украинский военнослужащий продал секретные данные ради выплаты кредита
Украинский разведчик передал МВД самопровозглашенной Луганской народной республики данные о своей части, оценив их в 15 тысяч гривен.
В начале месяца украинец позвонил на «горячую линию» МВД ЛНР и, представившись военнослужащим 8-го полка сил спецопераций ГУР Минобороны Украины, предложил купить у него списки личного состава подразделения.
Он пояснил, что средства ему необходимы для погашения банковского кредита. По словам разведчика, и сослуживцы, и командование в помощи ему отказали, сообщает URA.RU со ссылкой на Центр по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.
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