Украинский военнослужащий продал секретные данные ради выплаты кредита

Украинский разведчик передал МВД самопровозглашенной Луганской народной республики данные о своей части, оценив их в 15 тысяч гривен.

В начале месяца украинец позвонил на «горячую линию» МВД ЛНР и, представившись военнослужащим 8-го полка сил спецопераций ГУР Минобороны Украины, предложил купить у него списки личного состава подразделения.

Он пояснил, что средства ему необходимы для погашения банковского кредита. По словам разведчика, и сослуживцы, и командование в помощи ему отказали, сообщает URA.RU со ссылкой на Центр по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.