Украинский велогонщик ударил в лицо лидера многодневки «Тур Дубая»

Украинский велогонщик Андрей Гривко ударил в лицо лидера многодневки «Тур Дубая» немца Марселя Киттеля во время третьего этапа гонки.

По словам пострадавшего, украинский спортсмен ударил его во время борьбы за позицию.

- Я не понимаю его. Да, ехать против ветра всегда тяжело, но это не дает ему право так поступать, - рассказал немецкий спортсмен.

В свою очередь Гривко рассказал, что Киттель толкался, желая занять его место.

- Я попытался оттолкнуть его назад, потому что так нельзя делать. Может быть, он не понял меня, я не знаю, - приводит «РИА Новости» слова украинца.

За этот поступок украинский велогонщик был снят с соревнований.