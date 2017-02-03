Украинский велогонщик ударил в лицо лидера многодневки «Тур Дубая»
Украинский велогонщик Андрей Гривко ударил в лицо лидера многодневки «Тур Дубая» немца Марселя Киттеля во время третьего этапа гонки.
По словам пострадавшего, украинский спортсмен ударил его во время борьбы за позицию.
- Я не понимаю его. Да, ехать против ветра всегда тяжело, но это не дает ему право так поступать, - рассказал немецкий спортсмен.
В свою очередь Гривко рассказал, что Киттель толкался, желая занять его место.
- Я попытался оттолкнуть его назад, потому что так нельзя делать. Может быть, он не понял меня, я не знаю, - приводит «РИА Новости» слова украинца.
За этот поступок украинский велогонщик был снят с соревнований.
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