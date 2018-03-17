Украинский телеканал показал карту со «стертым» с лица Земли Крымом

Украинский телеканал «UA:Перший» показал карту со «стертым» с лица Земли полуостровом Крым.

Журналист Галина Плачинда написала об ошибке на своей странице в Facebook. «Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны», — написала журналист», - говорится в посту.

Позже телеканал извинился за инцидент, объяснив это технической ошибкой. По их словам, картинка, которую показывают зрителям, состоит из отдельных элементов, каждый из которых можно сделать видимым или наоборот. Согласно сообщению, дизайнер забыл включить Крым, передает телеканал «360».

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил его признать Крым украинским.

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