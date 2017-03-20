Украинский солдат-блогер рассекретил позиции ВСУ под Авдеевкой

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, называющий себя Олегом Томашуком, периодически выкладывает в сеть инстаграм фотографии и видео, которые повествуют о его солдатских буднях в Донбассе.

На одном из видео он снял дорогу в расположение под Авдеевкой и непосредственно блок-пост на въезде. Где теперь, судя по кадрам, базируются подразделения ВСУ, - сообщает «Лайф».

Ранее Томашук выложил на всеобщее обозрение фото с территории части. Он и несколько бойцов позируют на фоне БМП. Из подписи следует, что этот снимок сделан в Авдеевке.

На одном из фото запечатлены четыре украинских танка, которых вблизи линии соприкосновения, согласно достигнутым договоренностям, здесь быть не должно.