Украинский солдат-блогер рассекретил позиции ВСУ под Авдеевкой
Военнослужащий Вооруженных сил Украины, называющий себя Олегом Томашуком, периодически выкладывает в сеть инстаграм фотографии и видео, которые повествуют о его солдатских буднях в Донбассе.
На одном из видео он снял дорогу в расположение под Авдеевкой и непосредственно блок-пост на въезде. Где теперь, судя по кадрам, базируются подразделения ВСУ, - сообщает «Лайф».
Ранее Томашук выложил на всеобщее обозрение фото с территории части. Он и несколько бойцов позируют на фоне БМП. Из подписи следует, что этот снимок сделан в Авдеевке.
На одном из фото запечатлены четыре украинских танка, которых вблизи линии соприкосновения, согласно достигнутым договоренностям, здесь быть не должно.
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