Украинский снайпер обстрелял ремонтную бригаду электриков в Донбассе

Ремонтная бригада, прибывшая в район Донецкой фильтровальной станции для восстановления поврежденной линии электропередач, попала под огонь украинского снайпера. Об этом сообщили в командовании ДНР.

«Проведению ремонтных работ по восстановлению энергоснабжения Донецкой фильтровальной станции препятствует снайперский огонь украинских силовиков по ремонтной бригаде, прибывшей на место аварии», — цитирует заявление командования Донецкое агентство новостей.

Ранее, в четверг в результате боевых действий ДФС была обесточена. Без водоснабжения остались подконтрольная украинскими силовиками Авдеевка, а также частично Донецк и Ясиноватая, села Васильевка и Спартак Ясиноватского района.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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