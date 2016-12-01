Украинский снайпер обстрелял ремонтную бригаду электриков в Донбассе

Ремонтная бригада, прибывшая в район Донецкой фильтровальной станции для восстановления поврежденной линии электропередач, попала под огонь украинского снайпера. Об этом сообщили в командовании ДНР.

«Проведению ремонтных работ по восстановлению энергоснабжения Донецкой фильтровальной станции препятствует снайперский огонь украинских силовиков по ремонтной бригаде, прибывшей на место аварии», — цитирует заявление командования Донецкое агентство новостей.

Ранее, в четверг в результате боевых действий ДФС была обесточена. Без водоснабжения остались подконтрольная украинскими силовиками Авдеевка, а также частично Донецк и Ясиноватая, села Васильевка и Спартак Ясиноватского района.