Украинский МИД рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено увеличением числа провокаций против граждан страны со стороны российских правоохранительных органов и рекомендует воздержаться от поездок в РФ.

Такое заявление сделали в пресс-службе МИД Украины, - сообщает УНИАН.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, число безосновательных задержаний украинских граждан на территории России в последнее время выросло в разы. При этом к задержанным применяются «недопустимые методы физического и психологического воздействия, пытки и другие действия, унижающие человеческое достоинство».

В связи с этим украинский МИД не рекомендует гражданам страны выезжать на территорию России, а также использовать эту страну для транзитных путешествий.