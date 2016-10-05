Украинский МИД рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию
Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено увеличением числа провокаций против граждан страны со стороны российских правоохранительных органов и рекомендует воздержаться от поездок в РФ.
Такое заявление сделали в пресс-службе МИД Украины, - сообщает УНИАН.
Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, число безосновательных задержаний украинских граждан на территории России в последнее время выросло в разы. При этом к задержанным применяются «недопустимые методы физического и психологического воздействия, пытки и другие действия, унижающие человеческое достоинство».
В связи с этим украинский МИД не рекомендует гражданам страны выезжать на территорию России, а также использовать эту страну для транзитных путешествий.
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