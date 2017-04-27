Украинский радикал «прочитал» рэп про Порошенко
Высказывание лидера радикальной партии Украины Олега Ляшко о том, что президент Украины Петр Порошенко и глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий «обломают об него зубы» и станут «бледными и худыми», наложили на бит и превратили в рэп.
«Они на мне зубы обломают — и Порошенко, и эти холодницкие розовощекие. Они у меня будут не розовощекие, а бледные! Бледные и худые. Я их, подонков, научу, как злоупотреблять моими правами», — говорит политик в видеоролике, размещенном в социальной сети Facebook.
Ранее Ляшко вызвали на допрос в НАБУ. Парламентарий назвал возбужденные против него и его команды уголовные дела «политическим заказом» и местью за позицию его партии, сообщает «РИА Новости».
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