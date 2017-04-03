Украинский радикал назвал Порошенко «синьором Помидором»

Глава украинской радикальной партии Олег Ляшко сравнил президента Украины Петра Порошенко с синьором Помидором из итальянской сказки «Чиполлино», который ввел налог на дождь.

Так он отреагировал на введение с 1 апреля абонентской платы за подключение к газоснабжению для населения и промышленных потребителей Украины.

Ляшко назвал введение абонентской платы «за пользование газовыми сетями» новым косвенным налогом на жизнь на Украине.

По мнению главы Радикальной партии, Порошенко сговорился с олигархами, контролирующими все газораспределительные сети страны. В числе участников сговора Ляшко назвал Юрия Бойко, Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа.

«Я обращаюсь к синьору Помидору. Вся страна знает, кто это такой. Если не знаете — я вам скажу: это президент Украины Петр Порошенко», — заявил Ляшко, добавив, что сегодня новоявленные синьоры Помидоры вводят налоги на счетчики, завтра введут налог на то, чтобы людям дышать.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал пересмотреть решение по введению абонентской платы за газоснабжение, пишет газета «Известия».

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