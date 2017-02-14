Украинский премьер назвал Тимошенко матерью коррупции
Премьер Украины Владимир Гройсман назвал экс-премьера страны, лидера парламентской фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко матерью украинской экономической слабости, коррупции и популизма.
По его мнению, за двадцать лет своей политической деятельности Тимошенко сделала все, чтобы уничтожить Украину.
Ранее Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства Украины во главе с Гройсманом на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги, сообщает «РИА Новости».
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