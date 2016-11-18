Украинский посол в США надеется организовать встречу Трамп – Порошенко в феврале

Официальный визит президента Украины Петра Порошенко в Белый дом на встречу с новым президентом США Дональдом Трампом может состояться в феврале 2017 года. Такое заявление сделал посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

- Будем пытаться провести визит как можно быстрее, если получится в феврале, то это будет для нас также большой победой, - цитирует Чалого ТАСС.

Дипломат также отметил, что украинская сторона занимается подготовкой к проведению Комиссии стратегического партнерства.

- Будем заниматься тем, чтобы провести комиссию стратегического партнерства уже в следующем году, которая не проводилась достаточно долго, - заявил посол.

Ранее пресс-служба администрации украинского лидера сообщила, что в телефонной беседе, состоявшейся 15 ноября, Порошенко и Трамп договорились о двусторонней встрече, не обговорив при этом сроков ее проведения.

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Места: США, Украина
События: переговоры
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