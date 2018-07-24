Украинский политик пришел в восторг от Крымского моста
Экс-депутат Верховной рады Укрины Алексей Журавко проехался по Крымскому мосту на автомобиле и пришел в восторг.
По его словам, власти обманывают украинцев, говоря, что мост опасен и экономически невыгоден. Он также посоветовал не верить «лжеаналитикам».
Политик также отметил, что мост еще продолжают усовершенствовать, но уже сегодня он имеет положительное влияние на экономику Крыма.
По мнению Журавко, сооружение построили «качественно, на века».
Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Он стал самым протяженным в России — длина моста составила 19 километров, сообщает агентство Nation news.
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