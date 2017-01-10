Украинский пограничник насмерть замерз в Одесской области, когда покинул часть, где проходил службу.

Как уточняется в материале, пограничник, который проходил службу в Измаильском пограничном отряде. Он покинул свою часть, чтобы повидаться с родственниками, живущими в соседнем селе, однако по дороге он замерз. Труп военнослужащего был обнаружен недалеко от места, в которое он направлялся.

По версии правоохранителей, причиной смерти послужило переохлаждение. По данному инциденту проводится проверка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».