Украинский пограничник насмерть замерз в Одесской области
Украинский пограничник насмерть замерз в Одесской области, когда покинул часть, где проходил службу.
Как уточняется в материале, пограничник, который проходил службу в Измаильском пограничном отряде. Он покинул свою часть, чтобы повидаться с родственниками, живущими в соседнем селе, однако по дороге он замерз. Труп военнослужащего был обнаружен недалеко от места, в которое он направлялся.
По версии правоохранителей, причиной смерти послужило переохлаждение. По данному инциденту проводится проверка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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