Украинский парламентарий предложил выдать Саакашвили Грузии

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович выступил с инициативой выдачи Грузии бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Соответствующие предложения он направил в МВД и Генпрокуратуру Украины. В интервью телеканалу ТСН Рабинович отметил, что законодательство страны запрещает экстрадицию граждан Украины, поэтому он попросил президента Петра Порошенко лишить Саакашвили паспорта.

«В связи с тем, что были нарушены при выдаче ему гражданства законы Украины, я попросил вернуть все в законную плоскость – лишить его гражданства надо», - сказал парламентарий.

Рабинович также напомнил о существовании договора между Украиной и Грузией о выдаче международных преступников. По его мнению, Саакашвили следует выдать, дабы не ссориться с Грузией из-за одного человека.

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