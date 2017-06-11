Украинский МИД одобрил идею въезда россиян по биометрическим паспортам

МИД Украины поддержал идею въезда россиян на территорию страны по биометрическим паспортам. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Марьяна Беца.

Она сказала: «Возможно, в будущем в широкой перспективе будет введение въезда исключительно по биометрическим паспортам с визами, с регистрацией в миграционных службах, как это в той же РФ, где нужно в течение трех дней зарегистрироваться».

Беца уточнила, что при реализации этой идеи важно учитывать положение украинцев, проживающих в России, пишет Газета.ru.

Украинский МИД ранее заявил о намерении ввести визы с Россией.